41. Weinsberger Weibertreulauf

Der Weinsberger Weibertreulauf ist der ideale Auftakt für die neue Laufsaison nach dem Winter.

Jedes Jahr Anfang März können Sie auf den landschaftlich reizvollen Strecken in und um die Weibertreustadt Weinsberg ihre Fitness testen oder einfach nur die wunderschönen Strecken durch die Natur genießen. Dabei können Sie auf der Halbmarathon, 10 km oder 5 km Distanz antreten, die Strecken führen auf meist befestigten Wegen über Straßen und Wirtschaftswege durch Naherholungsgebiete, Weinberge und Wald. Und auch für alle Nachwuchsathleten gibt es Strecken über 660 m und 1500 m, welche genau wie alle Laufstrecken an der Weibertreuhalle starten und enden. Rein in die Laufschuhe, fertig, los!! Wir freuen uns auf euch!