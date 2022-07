Die Touristinformation und Vinothek Weinsberger Tal hält für Gäste und Daheimgebliebene ab dem 29.07.2022 ein beliebtes Angebot aus dem Vorjahr in Weinsberg bereit: den Weinsberger Weinsommer.

Acht Weinbaubetriebe aus dem Weinsberger Tal bewirten mit ihren Weinspezialitäten aus dem heimischen Wengert. An den sieben Freitagen und Samstag der Sommerferien schenken jeweils ein oder zwei Weinbaubetriebe aus dem Weinsberger Tal an der Stadtmauer am Grasigen Hag in Weinsberg ihre Weine aus. Für einen kleinen Imbiss ist ebenfalls gesorgt.

Am Wochenende 19./20. August 2022 schenkt Weinbau Stegmaier, Weinsberg seine Weine aus.

An den Samstagen 30.7., 6.8. und 20.8. hat gleichzeitig auch der Weinausschank im Burgberghäuschen geöffnet und sorgt so für einen ganz besonder abwechslungsreichen Weingenuss am Fuße der Weibertreu.

Öffnungszeiten des Weinsommers sind freitags und samstags von 17 bis 21 Uhr. Gläser mit einem Eichstrich bei 0,1l können selbst mitgebracht oder vor Ort für 2 Euro erworben werden.