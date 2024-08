Weinsberger Weinsommer

Dieses Jahr begrüßt die Veranstaltung ihre Gäste an einem neuen, malerischen Standort: der Sommer-Zone in der Kanalstraße zwischen Backhaus und Wachturm. Hier erwartet die Besucherinnen und Besucher ein unvergessliches Weinvergnügen.

Das abwechslungsreiche Programm bietet den Gästen die Möglichkeit, edle Tropfen von acht renommierten Weinbaubetrieben aus dem Weinsberger Tal zu genießen. Jeden Freitag und Samstag in den Sommerferien können die Weine in gemütlicher Atmosphäre an der neuen Location probiert werden.

Am 30. und 31. August verwöhnt Sie die Genossenschaftskellerei Heilbronn.

Neben den hervorragenden Weinen wird auch für das leibliche Wohl gesorgt – köstliche kleine Imbisse passend zum Wein stehen bereit.

Die Gäste werden gebeten zu beachten, dass Gläser mit einem Eichstrich bei 0,1 l selbst mitgebracht oder vor Ort für 3,00 Euro erworben werden können.

Die Vinothek Weinsberger Tal freut sich darauf, gemeinsam mit den Gästen den Weinsommer in Weinsberg zu feiern.