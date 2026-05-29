Laue Abende, feine Weine: Weinhocketse in der Sommerzone am Stadtseebach. Immer freitags und samstags vom 24. Juli - 12. September 2026 von 17 - 21 Uhr.

Weinsberger Weinsommer 2026

Inmitten der Sommerzone in der Kanalstraße lädt der Weinsberger Weinsommer zu entspannten Abenden mit regionalem Wein und kulinarischem Genuss ein. Vom 24. Juli bis zum 12. September 2026 findet die beliebte Veranstaltungsreihe jeweils freitags und samstags ab 17 Uhr statt – offizielles Veranstaltungsende ist um 21 Uhr.

Verschiedene Weingüter aus der Region ihre besten Tropfen, begleitet von wechselnder Bewirtung durch engagierte Gastgeberinnen und Gastgeber. Die sommerliche Hocketse bietet nicht nur feine Weine, sondern auch kleine Köstlichkeiten für den perfekten Ausklang der Woche.

Das Programm im Überblick:

24./25.07. – Weingut Zipf & Weingut Haberkern-Betz

Bewirtung: Weinlodge am Gaissberg, Eberstadt

31.07./1.8. – Privatkellerei Keicher, Erlenbach

Bewirtung: Privatkellerei Keicher

07./08.08. – Winzer vom Weinsberger Tal, Löwenstein

Bewirtung: Weinlodge am Gaissberg, Eberstadt

15./16.08. – Weingut Supp & Weingut Fendel

Bewirtung: Weinlodge am Gaissberg, Eberstadt

21./22.08. – Weingut Hirth, Obersulm

Bewirtung: TSV Weinsberg

28./29.08. – Weingut Klaus Haberkern, Erlenbach

Bewirtung: TSV Weinsberg

04./05.09. – WG Heilbronn

Bewirtung: Weinlodge am Gaissberg, Eberstadt

11./12.09. – Vinothek Weinsberger Tal

Bewirtung: TSV Weinsberg

Der Weinsommer lädt Einheimische und Gäste gleichermaßen dazu ein, die Vielfalt des regionalen Weinbaus zu entdecken – in geselliger Runde und unter freiem Himmel.