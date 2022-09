Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr lädt Weinsberg am Wochenende vom 22. bis 23. Oktober 2022 lädt zur 2. Weinsberger Weinwanderung ein.

Wie beim letzten Mal soll bei dieser Veranstaltung das Wandern und das gesellige Weinverkosten an frischer Luft im Vordergrund stehen. Die zwei bis sechs Kilometer lange Tour entlang des Wein- und Rosenrundwegs kann mit Abstechern zur Burgruine Weibertreu und dem Waldkletterpark flexibel und individuell gestaltet werden.

In diesem Jahr erwartet die Wanderer ein erweitertes kulinarisches Angebot. Ausgewählte Weine und Sekte der Weinsberger Weingüter, regionale Speisen, Kaffee und Kuchen sowie kleine Leckereien laden unterwegs zum Probieren ein. Die ausgeschilderte Strecke mit Panoramablick beginnt am Grasigen Hag oder bei der Zufahrt zum Kletterpark ab der Heilbronner Straße. Die Stände sind samstags von 13 und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Auf der Weibertreu können Interessierte an kostenlosen Burgführungen teilnehmen.