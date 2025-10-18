Weinfreunde dürfen sich jährlich im Oktober auf die Weinsberger Weinwanderung freuen. Regionale Weine und Leckereien laden auf ca. 6 Kilometer langen Tour mit Panoramablick entlang des Wein- und Rosenrundwegs zum Probieren ein.

Ausgewählte Weine und Sekte der Weinsberger Weingüter, Kaffee und Kuchen, herzhafte Speisen und kleine Leckereien in Mitten der Weinberge und schönster Panoramalage genießen - dafür steht die Weinsberger Weinwanderung.

Insgesamt 15 Genussstationen mit Wein und Essen liegen am Schemelsberg und Burgberg rund um die Burgruine Weibertreu auf dem Wein- und Rosenrundweg. Je nach Lust und Laune kann der Weinwanderung zwischen zwei bis sechs Kilometer gestaltet werden.

Die Weinwanderung beginnt am Grasigen Hag bzw. bei der Auffahrt zum Kletterpark (Heilbronner Straße). Die Tour kann mit Abstechern zur Burgruine Weibertreu und dem Waldkletterpark individuell und flexibel gestaltet werden.

Auf der Burg Weibertreu gibt es ein tolles Programm für Groß und Klein.