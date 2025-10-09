Weinschänke saisonal geöffnet bei Familie Baunach in Impfingen

Winzerfamilie Baunach betreibt Weinbau seit 1954

Weinschänke geöffnet 06.03. bis 12.04.2025 und 09.10. bis 01.11.2025

Donnerstag bis Samstag ab 17 Uhr! (Ausnahme: Donnerstag, 27.03.2025 geschlossen!)

Angebot: Likör - Schnaps - Tafeltrauben - Obst - Weinhandel - Ferienwohnungen - Weinschänke

Die Winzerfamilie Baunach ist ein kleines Familienunternehmen, welches den Weinbau seit 1954 in Impfingen ausübt. Die Qualitätssicherung und Gesudheit der Trauben steht an erster Stelle. Deshalb erfolgt die Weinlese bis heute durch schonende Handlese.

Seit 2016 vermarktet die Familie mit Liebe selektierte Streuobst-Früchte in Form von Likör und Schnaps.

2016 wurde zudem der Weinbaubetrieb um den Anbau von Tageltrauben erweitert.

