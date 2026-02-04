Tag der offenen Türe an der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau (LVWO) Weinsberg

Die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau (LVWO) Weinsberg öffnet am 29. März 2026 ab 11.00 Uhr ihre Türen.

Gezeigt wird, wie Ausbildung, Forschung und Praxis im Wein- und Obstbau zusammenspielen. Bei Rundgängen erhalten Besucher Einblicke in Keller, Brennerei sowie in die Züchtungsarbeit der LVWO Weinsberg. Bei Gewächshausführungen erhalten Besucher zusätzliche Einblicke in die laufenden Versuchs- und Züchtungsarbeiten. Im Innenhof erwartet Sie das Team des Staatsweinguts Weinsberg. Ab 13.00 Uhr ist die Vinothek geöffnet. Dazu gibt es ein breites kulinarisches Angebot. Das Rahmenprogramm umfasst Live-Musik und eine Ballettvorführung. Ergänzt wird der Tag durch verschiedene Genuss- und Handwerksstände mit Speisen, Süßem sowie regionalen Produkten. Ein Tretschlepper-Parcours sorgt für Kinderunterhaltung.