Ob Afterwork auf dem Weingut, Wein mit Aussicht auf dem Wartberg oder Wein mit Urlaubs-Feeling am Fluss: Der Weinsommer in Heilbronn bietet nicht nur am Wochenende an wunderbaren Orten ganz unterschiedliche Weingenuss-Momente.

Am Donnerstag, 30. Juli laden die Jungwinzer Wein.Im.Puls im Bereich der Alten Reederei auf dem ehemaligen Bundesgartenschaugelände zu einem lauschigen Sommerabend ein. Diese Woche sind die Weingüter Albrecht-Gurrath und Waltz für die Gäste da.

„Afterwork mit Viola“ heißt die Veranstaltungsreihe im Weingut Albrecht-Kiessling. Immer am letzten Donnerstag im Monat lädt Jungwinzerin Viola Albrecht in Wohnzimmeratmosphäre dazu ein, bei netten Gesprächen und mit Musik auf den Ohren, Weine zu verkosten und zu genießen. Am Donnerstag, 30. Juli findet die Veranstaltung von 17 bis 22 Uhr unter dem Motto Currywurst und Winzersekt Open Air statt.

Kultur im Weinberg heißt eine Veranstaltungsreihe im Weingut Fischer. Gemeinsam mit dem Kulturkeller Heilbronn. Unter dem Titel „Schwobaleit – Schwäbisch als Leidkuldur“ gibt es am Donnerstag, 30. Juli um 20 Uhr ein kabarettistisches Programm.

Live Tasting mit Viola vom Weingut Albrecht-Kiessling: Die Online-Weinprobe mit Stil. Mitmachen kann man, wenn man die Weine vorab bestellt. Am Freitag, 31. Juli von 19 bis 21 Uhr steht Viola dann vor der Kamera. Die Übertragung findet auf Youtube statt.

Walk the Wine ist eine Weinwanderung organisiert und veranstaltet vom Weingut Albrecht-Kiessling. Die 2,5 stündige Tour mit mehreren Verkostungen unterwegs findet am Samstag, 1. und Sonntag, 2. August statt.

Ein Spaziergang in den Weinbergen auf dem Wartberg mit Stopp am Weinausschank – das ist wie Urlaub und liegt doch so nah. Auch am Samstag, 1. und Sonntag, 2. August hat das Wengerthäusle am Wartberg ab 14 Uhr geöffnet. Diese Woche bewirtet das Weingut Amalienhof dort die Besucher.

Durchgängig von Dienstag bis Freitag von 16 bis 22 Uhr und Samstag und Sonntag von 14 bis 22 Uhr werden am Weinpavillon der Wein-Villa-Gesellschafter in wunderbarer Atmosphäre Heilbronner Weine ausgeschenkt.