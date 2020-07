Weinsommer: Weinpavillon Neckarbühne

Neue Wein-Oase am Neckar

Der Ort an der Neckarbühne ist einer der schönsten in Heilbronn. Den Menschen hier die Möglichkeit zu bieten, regionalen Wein zu genießen, war allen Befürwortern dieses Projekts ein wichtiges Anliegen.

Es ist ein einfacher, geradliniger Bau aus Holz, der sich unauffällig und harmonisch an die Neckarbühne anschmiegt. Von Dienstag bis Freitag von 16 bis 22 Uhr und Samstag und Sonntag von 14 bis 22 Uhr werden am Weinpavillon der Wein-Villa-Gesellschafter in wunderbarer Atmosphäre Heilbronner Weine ausgeschenkt. Mit kleinen Gerichten à la schwäbische Tapas steht damit dem perfekten Sommerabend am Neckar nichts mehr im Weg.

Ausgeschenkt wird das Weinsortiment der 14 Wein-Villa-Betriebe und der Genossenschaftskellerei Heilbronn. An einzelnen Tagen werden auch die regionalen Jungwinzer Wein.Im.Puls ihre Weine präsentieren. Gastronomisch verwöhnt Wein-Vila-Küchenchef Jürgen Sawall die Gäste des Pavillons mit einfachen, in der Wein-Villa-Küche vorbereiteten Gerichten, wie zum Beispiel einem Wengerter-Fladen, verschiedene frische Aufstriche und ein Vesperbrettle.

Programm

Unter dem Motto „Weinsommer“ werden die Jungwinzer Wein.Im.Puls an insgesamt acht Donnerstagen Programm auf der Neckarbühne bieten. Neben dem Thema Wein wird an diesen Tagen auch Live-Musik auf der Neckarbühne geboten. Folgende Termine sind hierfür vorgesehen: 23. und 30. Juli, 6., 13., 20. und 27. August sowie 3. und 10. September 2020.