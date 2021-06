Weinpavillon Neckarbühne

Der Ort an der Neckarbühne ist einer der schönsten in Heilbronn. Von Dienstag bis Freitag von 16 bis 22 Uhr und Samstag und Sonntag von 14 bis 22 Uhr werden am Weinpavillon der Wein-Villa-Gesellschafter Heilbronner Weine ausgeschenkt. Mit kleinen Gerichten à la schwäbische Tapas steht damit dem perfekten Sommerabend am Neckar nichts mehr im Weg.

Ausgeschenkt wird das Weinsortiment der 14 Wein-Villa-Betriebe und der Genossenschaftskellerei Heilbronn. An einzelnen Tagen werden auch die regionalen Jungwinzer Wein.Im.Puls ihre Weine präsentieren. Gastronomisch verwöhnt Wein-Vila-Küchenchef Jürgen Sawall die Gäste des Pavillons mit einfachen, in der Wein-Villa-Küche vorbereiteten Gerichten, wie zum Beispiel einem Wengerter-Fladen, verschiedene frische Aufstriche und ein Vesperbrettle.

Zum ersten Mal wird es am Weinpavillon an der Neckarbühne neben ausgewählten Heilbronner Weinen und einer kleinen Speisekarte auch ein ganz besonderes kulinarisches Schmankerl geben. Der Weinpavillon kooperiert mit dem Studiengang Food Management der DHBW Heilbronn. Unter dem Titel „Wein Villa trifft DHBW“ wird ab 15. Juni ein von Studierenden entwickeltes und auf die Weine des Weinpavillons abgestimmtes Gericht auf die Karte genommen. So sollen im Laufe des Sommers, jeweils mit dem Wein-Sortimentswechsel, verschiedene Gerichte aus der Versuchsküche vorgestellt werden.

Hinweis:

Für den Service am Weinpavillon gilt die allgemeine Regel: Unter Nachweis eines negativen Testergebnisses, einer vollständigen Impfung oder als nachweislich Genesener kann Platz genommen werden. Die Kontaktdaten werden entweder per Luca-App oder vor Ort schriftlich aufgenommen.