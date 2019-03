„26 . Weinstadt Weindorf 2019” - Ein fester Termin für alle Feinschmecker und Weinfreunde vor den Toren Stuttgarts. Das Remstal feiert vom 30.04.2019 bis 05.05.2019 auf dem Marktplatz in Weinstadt - Beutelsbach das Weinstadt Weindorf. Die Gäste sind am Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag ab 17 Uhr und am Mittwoch und Sonntag ab 11 Uhr zum Saisonauftakt herzlich willkommen.

An den sechs Tagen „Weinstadt Weindorf 2019“ sorgen folgende Bands für musikalische Unterhaltung:

Dienstag, 30. April ab 19 Uhr „Birds of Feather“ Live Gitarre & Rhythmus

Mittwoch, 01. Mai ab 15 Uhr „Dr Graule ond I“ German Folk

Donnerstag, 02. Mai ab 19 Uhr „Lolek und Bolek“ Akustik Duo

Freitag, 03. Mai ab 19 Uhr „Lenzbrothers“ Live Gitarren Akustiksound

Samstag, 04. Mai ab 19 Uhr „Jomami“ Live Gitarren, Gesang und Cajon

Sonntag, 05. Mai ab 12 Uhr „Martin Lenz “ Gitarrenmusik handgemacht