Heute mal (K)EIN POSTKARTEN Motiv: Ungewöhnliche Details und Kleinigkeiten

In diesem Workshop sind Sie mit ihrer digitalen Kamera unterwegs und können dabei ganz neue Ansichten einer Stadt finden. Es gibt Anregungen „anders zu sehen“. Im Atelier von „Kunst und Keramik“ werden zu Beginn kurz Bildgestaltung und Aufnahmetechniken besprochen. Während des Walks erhalten Sie Tipps für spannende Bildwelten. Am Ende des Workshops wählt jeder sein Lieblingsmotiv aus. Dies kann in der Galerie „(k)ein Postkartenmotiv“ auf dem Instagram Account und auf der Facebookseite von Kunst und Keramik veröffentlicht werden.