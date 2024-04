Unter dem Motto „Wein, Kunst und Musik“ veranstaltet der Musikverein „Frisch Auf“ Strümpfelbach am Pfingstsonntag seine musikalische Weinprobe. An verschiedenen Stationen im Ort und entlang des Skulpturenpfades in den Weinbergen gibt es ausgesuchte Remstäler Weine und leckeres Essen.