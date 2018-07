Wine, Food and Rock’n’Roll

– Summerfeeling an den Weintagen beim Weingut W. Häfner

Am Wochenende vom 10. bis zum 12. August 2018 finden auf dem Weingut W. Häfner in Remshalden wieder die Weintage statt – das beliebte Sommerevent für Genießer aus nah und fern. Das Motto lautet „Wine, Food and Rock’n’Roll“. Liebhaber von feinen Weinen, leckeren Speisen und guter Musik kommen hier voll auf ihre Kosten.

Freitags mit Rockabilly der Calwer Band "the Boozebombs".

Samstags spielen "Lochtobel" akustischen Rock und Pop.

Sonntags: Jazzfrühschoppen mit Dixieland von den "Hardt Stompers" aus Reutlingen

Festbeginn:

Freitag 17 Uhr

Samstag 17 Uhr

Sonntag 11 Uhr