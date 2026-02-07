Weintasting Italien – La Dolce Vita

Genießen Sie eine spannende Weinreise durch Italien im Alten Gewölbekeller Reutlingen.

Freuen Sie sich auf sechs sorgfältig ausgewählte Weine aus verschiedenen Regionen Italiens und tauchen Sie ein in die faszinierende Vielfalt des Weinlands Italien. Auf dieser genussvollen Reise im Glas teilen wir spannende Hintergründe und Wissenswertes über italienische Weinkultur – und laden Sie ein, die edlen Tropfen mit all Ihren Sinnen zu erleben.

Begleitend zur Weinverkostung servieren wir Ihnen ein abgestimmtes Menü mit feinen italienischen Antipasti – perfekt, um die Aromen der Weine auf köstliche Weise zu ergänzen.