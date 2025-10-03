Kirchheimer Weinterrasse

Hoch über dem Neckar, eingebettet zwischen Obstplantagen und Weinreben, erwartet dich der Weinausschank an der WeinTerrasse Kirchheim – ein Ort zum Durchatmen und Genießen.

Freu dich auf einen herrlichen Blick über die Neckarschleife und die steilen Weinlagen am Kirchheimer Kirchberg.

Für das leibliche Wohl sorgen die Kirchheimer Vereine oder Mitglieder der WG Stromberg-Zabergäu – mit einem guten Viertele und einer herzhaften Roten Wurst vom Grill.

Öffnungszeiten

Im Juli & August macht der reguläre Ausschank Sommerpause. Die Bewirtung startet wieder ab 31. August jeden Sonntag von 11 - 17 Uhr, nur bei gutem Wetter. Saisonabschluss und letzter Ausschank ist am 29. Oktober.

Sondertermine: