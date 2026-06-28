Weiberles Wein-Erlebnis-Abend: Sundowner im Weinberg

Bei einer genussvollen Weinprobe und leckeren Gebäckvariationen lassen wir uns am Weinblick von der Abendstimmung und dem Sonnenuntergang in den Weinbergen verzaubern.
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Weingut Weiberle Horrheimer Str. 4, 74343 Hohenhaslach
Stadt & Weinfeste
Weingut Weiberle Horrheimer Str. 4, 74343 Hohenhaslach
Bei einer genussvollen Weinprobe und leckeren Gebäckvariationen lassen wir uns am Weinblick von der Abendstimmung und dem Sonnenuntergang in den Weinbergen verzaubern.
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