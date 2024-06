Weintheke Klosterstraße

Pablo Pellecer (Persuccion & Gesang) und Marcos Gutierrez (Gitarre & Gesang) verwandeln am Donnerstag, 4. Juli 2024 ab 19:30 Uhr den Schlosspark mithilfe von tropischen Klänge und heißen Rhythmen in einen kubanischen Traum. Freuen Sie sich auf verschiedene populäre Stilarten kubanischer Folkloremusik, wie z. B. Yambu, Columbia, Guaguanco, Sucu-Sucu, aber auch traditionelle Rhythmen, klassische Musik, sowie Rock und Pop. Ein besonderes Highlight an diesem Abend sind die leckeren Snacks und Cocktails, die von den LandFrauen frisch für Sie zubereitet werden.