Stettener Straßenfest

Am zweiten Juli-Wochenende verwandelt sich der Stettener Ortskern rund um die Bach- und Mühlstraße wieder in eine beliebte Festmeile. Acht Vereine und die Gemeinde Kernen haben ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Festbeginn ist am Freitag, 12. Juli, um 18 Uhr. Ab 19:30 Uhr ist auf der zentralen Bühne die Band „Schlagercafé“ live zu hören.

Am Samstag öffnet der Festbetrieb ebenfalls um 18 Uhr. Ab 20:30 Uhr sorgt dann die „JB Band“ für Stimmung in der Ortsmitte. Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, es spielt der Posaunenchor. Zum anschließenden Frühschoppen spielt das Handharmonika Orchester Stetten auf. Ab 14 Uhr unterhält der Musikverein Rommelshausen die Festbesucher. Ein fester Bestandteil des Nachmittagsprogramms sind Showtanz-Einlagen der Turnabteilung des TV Stetten und der Tanzschule „Fun & Dance“ aus Waiblingen. Zum Festausklang spielt ab 18 Uhr traditionell der Musikverein Stetten.

Für Kinder und Jugendliche ist an den drei Tagen ebenfalls einiges geboten. Das mobile Jugendreferat bietet am Freitag und Samstag jeweils ab 18 Uhr den beliebten „Menschenkicker“ und einen „Boxautomaten“ an. Sonntags gibt es ein attraktives Spieleangebot: beispielsweise eine Spielstraße bei der Feuerwehr, Lichtgewehrschießen bei der Schützengilde, das Basteln von Papierfliegern bei der VHS Unteres Remstal und vieles mehr.

In puncto Gaumenfreuden haben sich die Vereine wieder einiges einfallen lassen: die Festbesucher erwartet ein großes Angebot an Essen und Getränken.