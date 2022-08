Weintheke Remshalden – Remshaldener Wengerter präsentieren ihre Weine

8 Remshaldener Wengerter präsentieren ihre Weine und jeden 1. Freitag im Monat sind 3 zur Weintheke im [ zamma ] vor Ort und freuen sich auf den Austausch mit Euch. Im Frühjahr und Herbst laden wir Euch in den gemütlichen Innenraum der Kulturscheune ein, im Sommer verlagern wir die Weintheke in unseren schönen Hof. Das [ zamma ] Team bewirtet Euch mit vielfältigen kulinarischen Kleinigkeiten aus der Region sowie mit argentinischen Empanadas. Stimmt Euch mit uns in das Wochenende ein, kommt vorbei und probiert die Vielfalt der regionalen Weine und der kulinarischen Kleinigkeiten, genießt mit uns das [ zamma ] sein.

02-.09.22: 17:00 – 22:00 Uhr [ zamma ] probieren – Weintheke Remshalden: Remshaldener Winzer präsentieren ihre Weine

Unsere Wengerter : Familientradition gepaart mit spannenden, modernen Impulsen; Weingut Doreas https://www.doreas.de, Weingut Engelhorn, Weingut Häfner https://weinguthaefner.de , Weingut Knauer, Weingut Mayerle https://weingut-mayerle.de, Weingut Seybold, Weingut Sterneisen https://www.weingut-sterneisen.de, Weinbauverein Remshalden