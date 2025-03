Weintour "Durch die Kehle"

Tauchen Sie ein in die Geschichte und Bedeutung alter Flurnamen und Gewannbezeichnungen, die tief in der Geschichte Brackenheims verwurzelt sind.

Durch die Kehle fließt nicht nur der Wein. Durch die Weinberge in der Kehle (Flurname) führt diese Weinerlebnistour am Mönchsberg in Dürrenzimmern.

Zum Start genießen die Teilnehmer am Mönchsbergsee einen Begrüßungssekt. Der kleine Weiher liegt malerisch am Fuß der gleichnamigen Weinlage.

Mit Informationen zu alten Flurnamen, Gewannbezeichnung und den wilden Geschichten der Weinberghüter wird diese Führung umrahmt. Unterwegs werden vier Weine vom Weinkonvent Dürrenzimmern mit dem passenden Fingerfood verkostet.

Inkludierte Leistungen

geführte Weinwanderung mit einer anerkannten Weinerlebnisführerin

Begrüßungssekt

4er Weinprobe

alkoholfreie Getränke

Fingerfood

Dauer: ca. 3 Stunden

Treffpunkt: Parkplatz Mönchsbergsee | Brackenheim-Dürrenzimmern

Anmeldung erforderlich

Heidi Brose-Schilling

Tel.: 0152 26366486

Mail: fa.sching@gmx.de