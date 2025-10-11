Weintour im Planwagen

Steigen Sie ein und fahren Sie im Planwagen mit einem Wengerter in die Heilbronner Weinberge.

Die Fahrt vom idyllischen Weingut Bauer in Sontheim in die umliegenden Weinberge ist nicht nur eine Reise durch die Natur, sondern auch durch die interessante Welt des Weinbaus. In den Weinbergen angekommen dürfen Sie dann auch probieren.

Eine 3er-Weinprobe begleitet von köstlichem Käse und frischem Brot gibt Ihnen einen Vorgeschmack auf das, was Sie später beim Abendessen im Weingut erwartet.

LEISTUNGEN

1 Glas Sekt zum Aperitif

3er-Weinprobe inkl. Wasser, Säfte, Käsewürfel und Brot

Planwagenfahrt und kleine Wanderung durch die Weinberge mit einem Wengerter oder Weinerlebnisführer/Weinerlebnisführerin

Abendessen à la carte auf dem Weingut (inkl.)

Dauer: ca. 2 Std. plus Abendessen