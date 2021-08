Weintour in Flein

Begrüßung am Weinkeller Flein-Talheim. Anschließend erfolgt eine Kellerführung mit kleiner Verkostung. Danach wandert die Gruppe zur Ausschankhütte am Fleiner See, wobei sie auf dem Weg noch verschiedene Proben und Infos zum Weinbau in der Region erwartet. Die Weintour endet an der Ausschankhütte.

Treffpunkt: Weinkeller Flein-Talheim,

Teilnehmer: maximal 25 Personen

Die Veranstaltung ist Teil der WEINDORF AUSLESE

Nach der Absage des "normalen" Heilbronner Weindorfs gestalten die Weindorf-Beschicker vom 9. bis 19. September mit dezentralen Angeboten ein buntes Programm mit Weinwanderungen, Weingut-Hopping, Afterwork-Weinproben oder "Wein & Kulinarik".

Weitere "WeinErlebnisse" für einen genussvollen, vinophilen Kurztrip in den Weinsüden unter www.HeilbronnerLand.de/Wein