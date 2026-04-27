WeinTreff am Schloss mit Marcel&friends

"Wein, Musik und Genuss" lautet das Motto des Weinkabinetts auf dem neugestalteten Obertorplatz in Brackenheim.

Jeweils am letzten Freitag im Monat gibt es in diesem Jahr von April bis Oktober dieses entspannte After-Wort-Event im Herzen der Brackenheimer Altstadt, vor den Türen der künftigen "Deutschen Weinwelt".

Ein knappes Dutzend Brackenheimer Weinbaubetriebe des Weinkabinetts stellt dieses Event auf die Beine.

Es sind immer unterschiedliche Weinbauvertreter vor Ort, immer gibt es aber einen breiten Querschnitt des Sortiments aller Betriebe zum Verkosten.

Ergänzt wird das Angebot durch "Simone's Kitchen" ein Foodtruck der passende Gaumenschmäuse anbietet. Die musikalische Umrahmung mit unterschiedlichen Musikern und Bands, ausreichend Sitzgelegenheiten und Liegestühle machen diesen Abend zum perfekten Start ins Wochenende.

Ob Afterwork-Treff, gemütlicher Abend mit Freunden oder kulinarischer Ausflug – hier verbindet sich Weinwissen mit Genuss und Geselligkeit. Ein echter Geheimtipp.