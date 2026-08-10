Tauchen Sie ein in die spannende Welt der Weine und Sekte. Erleben Sie im Weinschatzkeller Heilbronn Weinverkostungen in entspannter Atmosphäre zu abwechslungsreichen Themen, die nicht nur Genuss, sondern auch Inspiration versprechen.

Zu jedem Weintreff gibt es selbstgemachte schwäbische Köstlichkeiten von Björn Stiritz, der die Weinprobe auch über den Abend hinweg begleitet.

Der Weintreff ist für Jedermann: von jung bis alt, vom Einsteiger bis zum Experten, für Singles, Paare oder Gruppen. Was zählt, ist die Leidenschaft für den Wein!