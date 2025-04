Die Winzer aus Lauda-Königshofen präsentieren die Weinvielfalt der Weinstadt Lauda.

Am 17. Mai laden die Weinbaubetriebe der Stadt Lauda-Königshofen in Zusammenarbeit mit dem Rebgut - Der Weinherberge zur genussvollen Weinprobe im Rebgut in Lauda ein. Von den Winzern persönlich zusammengestellte Weinpaare korrespondieren mit 4-Gänge Menü aus der Küche des Rebguts.

Lassen Sie sich mitreißen bei einem Abend voller Weingenuss aus Lauda-Königshofen.

Beginn: 19:00 Uhr (Einlass: 18:30 Uhr)

Leistung: Moderierte Weinprobe, 4-Gänge Menü, Wasser

Vorverkauf: Rebgut Lauda, Weingut J. A. Sack, Becksteiner Winzer, Foto Besserer (keine Abendkasse)