WeinVilla on Tour: Genossenschaftskellerei WG Heilbronn bei Seel Schreibwaren

Die WeinVilla und Gewerbetreibende laden Sie ein!

Erleben Sie die Heilbronner WeinVilla unterwegs! Genießen Sie einen entspannten Abend bei einer exklusiven Weinprobe in ausgewählten Geschäften der Heilbronner Innenstadt.

Einmal im Monat, dienstags nach Ladenschluss, laden die Gesellschafter der WeinVilla zu einem besonderen Genusserlebnis ein. Sie erwartet ein prickelnder Sektempfang, eine erlesene 5er-Weinprobe und leckere Häppchen aus der WeinVilla.

Am 11. März um 18 Uhr bietet die Genossenschaftskellerei WG Heilbronn im Rahmen der "WeinVilla on Tour" seine Weine zur Verkostung bei Seel Schreibwaren, an.

Weitere Veranstaltungen der Reihe WeinVilla on Tour:

Weine vom Weingut Andreas Fischer werden bei der Tourist-Information Heilbronn verkostet

Weine vom Weingut Albrecht-Kiessling werden bei performa möbel und desing GmbH verkostet

Weine vom Weingut G.A. Heinrich werden im Kaffeehaus Haagen verkostet

Weine vom Weingut Drautz-Able werden bei Schuh Kaufmann verkostet

Weine vom Weingut Rolf Heinrich werden bei Betten Friz in Heilbronn verkostet

Dienstag, 14. Oktober, 18 Uhr

Weine vom Weingut Amalienhof werden bei der Goldschmiede Hofmann verkostet

Dienstag, 11. November, 18 Uhr

Weine vom Weingut Albrecht-Gurrath werden im uih - urban innovation hub! verkostet

Die Veranstaltung dauert jew. ca. 2,5 Stunden.