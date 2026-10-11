WeinVilla on tour: Weingut Albrecht-Gurrath bei Osiander

Die WeinVilla und Gewerbetreibende laden Sie ein!

Erleben Sie die Heilbronner WeinVilla unterwegs! Genießen Sie einen entspannten Abend bei einer exklusiven Weinprobe in ausgewählten Geschäften der Heilbronner Innenstadt.

Einmal im Monat, dienstags nach Ladenschluss, laden die Gesellschafter der WeinVilla zu einem besonderen Genusserlebnis ein. Sie erwartet ein prickelnder Sektempfang, eine erlesene 5er-Weinprobe und leckere Häppchen aus der WeinVilla.

Am 10. November um 18 Uhr bietet das Weingut albrecht-Gurrath im Rahmen der "WeinVilla on tour" seine Weine zur Verkostung in der Buchhandlung Osiander, an.

Die Veranstaltung dauert jew. ca. 2,5 Stunden.

Zu allen WeinVilla on tour Veranstaltungen geht's hier.