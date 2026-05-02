WeinVilla on tour: Weingut Albrecht-Kiessling bei Intersport Grabert

Die WeinVilla und Gewerbetreibende laden Sie ein!

Erleben Sie die Heilbronner WeinVilla unterwegs! Genießen Sie einen entspannten Abend bei einer exklusiven Weinprobe in ausgewählten Geschäften der Heilbronner Innenstadt.

Einmal im Monat, dienstags nach Ladenschluss, laden die Gesellschafter der WeinVilla zu einem besonderen Genusserlebnis ein. Sie erwartet ein prickelnder Sektempfang, eine erlesene 5er-Weinprobe und leckere Häppchen aus der WeinVilla.

Am 9. Juni um 18 Uhr bietet das Weingut Albrecht-Kiessling im Rahmen der "WeinVilla on tour" seine Weine zur Verkostung bei Intersport Grabert, an.

Weitere Veranstaltungen der Reihe WeinVilla on tour:

Weine vom Weingut Fischer werden bei Seifen Reinhardt verkostet

Weine der Genossenschaftskellerei Heilbronn werden bei Juwelier Böhnlein verkostet

Weine vom Weingut Rolf Heinrich werden bei der Gärtnerie Umbach verkostet

Weine vom Weingut G. A. Heinrich werden bei Optik Grübele verkostet

Weine vom Weingut Albrecht-Gurrath werden im Osiander verkostet

Die Veranstaltung dauert jew. ca. 2,5 Stunden.

Zu allen WeinVilla on tour Veranstaltungen geht's hier.