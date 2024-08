Weinwanderung zur Weinlese

Besonders stimmungsvoll erlebt man die Heilbronner Weinberge bei einem Spaziergang während der Weinlese.

Unterwegs genießen Sie die Weine, die in diesen herrlichen Lagen gediehen sind und stärken sich mit Snacks in zwei Weingütern. Im Anschluss bietet sich der Besuch des Heilbronner Weindorfs an.

Leistungen

geführte Wanderung mit Weinerlebnisführer*in

1 Sekt, 4er-Weinprobe, 1 Flasche Wasser, kleiner Snack

Ticket Gesamtnetz Nahverkehr (HNV) für die An- und Abreise

Anmeldung unter Tel. +49 7131 56 41 03, E-Mail: buchungen@heilbronn-marketing.de oder bequem onlinedirekt hier weiter unten auf der Seite.

Ein Tagesticket im Heilbronner-Hohenloher-Haller-Nahverkehr (HNV-Gesamtnetz) ist inklusive. Um diesen Service nutzen zu können, muss das Ticket bereits vorab gekauft werden. Bus und Stadtbahn können dann drei Stunden vor der Führung und im Anschluss bis Betriebsschluss genutzt werden.