Weinwanderung zur Weinlesezeit

Erleben Sie die Faszination der Weinlese hautnah! Bei einem gemütlichen Spaziergang durch die malerischen Heilbronner Weinberge entdecken Sie nicht nur die Schönheit der herbstlichen Rebhänge, sondern genießen auch die erlesenen Tropfen der Region.

Wandern Sie von einem zum anderen Weingut, wo Sie nicht nur köstliche Weine probieren, sondern sich auch mit einem kleinen Snack stärken können.

Das ist mit dabei

geführte Wanderung mit Weinerlebnisführer/Weinerlebnisführerin (3 bis 3,5 Std., ca. 4 bis 5 km)

1 Sekt, 3er-Weinprobe

1 Flasche Wasser, zwei kleine Snacks

Anmeldung unter Tel. +49 7131 56 41 03, E-Mail: buchungen@heilbronn-marketing.de oder bequem online direkt hier auf der Seite.

Treffpunkt: Weingut Albrecht-Kiessling, Im Breitenloch 37

Ein Tagesticket im Heilbronner-Hohenloher-Haller-Nahverkehr (HNV-Gesamtnetz) ist inklusive. Um diesen Service nutzen zu können, muss das Ticket bereits vorab gekauft werden. Bus und Stadtbahn können dann drei Stunden vor der Führung und im Anschluss bis Betriebsschluss genutzt werden.

Heilbronner Weinsommer

Alle Weinsommer Veranstaltungen im Veranstaltungskalender sowie auf auf www.heilbronn.de/weinsommer