WeinWanderWochenende

Sonn- & Feiertags am Cleebronner Michaelsberg - die "kleine Weinprobe" mit herrlicher Aussicht. Radler- & Wander-Rast auch mit alkoholfreien Getränken und kleinen Snacks.

Der Weinausschank Näser liegt am Michaelsberg, dem Wächter des Zabergäu und bietet eine herrliche Aussicht über den Naturpark Stromberg-Heuchelberg und das Neckartal.

Neben den Weinen der Cleebronner Winzer sind auch Traubensaft & Traubensaftschorle, Apfelsaftschorle sowie Wasser im Angebote.

Öffnungszeiten

In der Regel geöffnet Sonn- und Feiertage von Ende März bis Mitte November von 11 bis 18 Uhr – auch bei schlechtem Wetter.

Im Jahr 2025 wird der Weinausschank am Michaelsberg umgebaut. Bis zur Eröffnung der neuen Weinterrasse am Michaelsberg - dann auch mit Indoor-Sitzplätzen und barrierefreier WC-Anlage - findet der Weinausschank an der "alten Location" etwas weiter oben direkt im Steinbruch statt.

Die beiden Standorte liegen nur rund 100m voneinander entfernt.

So wird´s einer schöner Tagesausflug

Wander3Klang Cleebronn

Direkt am Steinbruch Näser starten die drei Touren aus dem Wander3Klange Cleebronn durch die Weinberge und das angrenzende Waldgebiet im Naturpark Stromberg-Heuchelberg.

Schönste Weinsicht 2020 | Württemberg

In ca. 800m Entfernung liegt der Aussichtspunkt "Schönste Weinsicht Württemberg" von der Blick über die Rotweinlandschaft im Zabergäu und Neckartal schweift.

Tripsdrill Wildparadies

Im nahegelegene Wildparadies Tripsdrill können Besucher auf 47 ha Wald und Wiese circa 60 verschiedene Tierarten kennenlernen. Außerdem gibt es im Wildpark einen Barfuß- und Walderlebnispfad, Fütterungsrunden und Flugvorführen sowie die urige Wildsau-Schenke für das leibliche Wohl zu entdecken.