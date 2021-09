Weinwegführung trifft Weinerlebnis mit dem Weingut Rienth

Treffpunk: Schaugarten auf dem Kirchplatz, 70734 FellbachDer Treffpunkt am Schaugarten liegt am Kirchplatz bei der Lutherkirche und ist direkt und bequem mit der U1 oder U16 zu erreichen.

Bitte beachten Sie, dass der Weg nicht barrierefrei ist. Festes Schuhwerk und körperliche Fitness erforderlich.

Dieses Erlebnisangebot wird jeden Freund guter Tropfen erfreuen!

Nachdem die Pandemie so manchem Weinerlebnis-Höhepunkt einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, bieten jene Fellbacher Weinproduzenten, deren Veranstaltung 2020 ausfallen musste, in diesem Jahr für Sie die Vorstellung ihres Weinguts an. Nach dem Treffen am Schaugarten und dem Besuch beim Weingut Rienth geht es über die Panorama-Terrasse in die Weinberge, wo Ihnen Sigrun Trinkle bei einem tollen Ausblick so viel über den Rebensaft erzählt, dass garantiert Weinlaune aufkommt.