Weinwinter am Wengerthäusle

Gemütliche Abende, gute Gespräche und ein Glas Wein: Von Oktober bis März werden Weinstädter Wengerthäusle einmal im Monat zu Genuss-Orten.

Beim Ausschank erwarten Sie charaktervolle Weinstädter Tropfen und Alkoholfreies sowie feine kulinarische Snacks – perfekt zum Genießen und Verweilen. In geselliger Runde wird jeder Abend zu einem besonderen Erlebnis, bei herbstlich-winterlichen Ausblicken über die Weinberge des Unteren Remstals.

In der prächtigen Umgebung der Weinberge schenken die Gastgeber Weinstädter Weine und Alkoholfreies aus und bieten kleine kulinarische Snacks an. So werden die Wengerthäusle zu stimmungsvollen Treffpunkten, zum Genießen, Verweilen und geselligen Austausch.

Jeder Termin ist einzigartig: Die beteiligten Häusle wechseln von Monat zu Monat und präsentieren verschiedene Weinlagen und Ausblicke.