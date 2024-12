WeinWinterliches Roßwag

Führungen

Findet bei jeder Witterung statt. Festes Schuhwerk erforderlich.

Mit der mittelalterlichen Ortsherrschaft, den Herren von Roßwag, soll den Weinbau in den hiesigen Steillagen seinen Ursprung genommen haben. Eine gute Basis, um Wein- und Wissensdurstige auch während der winterlichen Vegetationsruhe mit auf die Reise zu nehmen. Bei ihrer Führung, die mit einem Glas Secco startet, nehmen die Weinerlebnisführerin Claudia Hoffmann und der Stadtführer Harald Burkhardt ihre Gäste mitten hinein in diese Geschichte und spüren bei einer winterlichen Wanderung in den Weinbergen und einem Gang durch die abendlichen Gassen des Ortes den historischen Zeugnissen des Weinbaues im Ort und in der Flur nach. Abgerundet wird diese Exkursion durch die Verkostung winterlicher Weine der Lembergerland Kellerei Roßwag mit Brot und herzhaften Aufstrichen an verschiedenen Stationen.