Weissnich war aus seiner Geschichte gefallen. „Ich wusste nicht wo heraus oder wo herab. Da gab es viele Möglichkeiten. Jeden Tag fielen Millionen von Menschen auf der ganzen Welt irgendwo heraus oder von irgendwas herab.“

So beginnt in Joke van Leeuwens Kinderbuch die Begegnung von Weissnich und dem Mädchen. Das Mädchen ver-sucht gemeinsam mit Weissnich den Weg zurück in seine Geschichte zu finden. Mit viel Fantasie und Vorstellungskraft. Mit Papier, Pappe und Paukenschlag. Mit Geschichten über gefährliche Krokodile und Wege, die nirgendwohin führen. Sie geben nicht auf! Werden sie es schaffen?