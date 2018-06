Genre: Abenteuer, Länge: 130 Minuten, FSK: 0Von: Gwendolin Weisser, Patrick Allgaier

Um zu erleben, was Heimat für andere bedeutet, will das junge Paar Patrick und Gwen einmal um die Welt reisen. Sie wollen so weit nach Osten reisen, dass sie aus dem Westen wieder heim kommen. Sie verzichten dabei auf das Fliegen und reisen nur per Anhalter mit Auto, Bus oder Schiff. Die beiden sind drei Jahre und 110 Tage unterwegs.