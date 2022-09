Weit weit weg - Im Stadtpalais

„Alles prüfe der Mensch, sagen die Himmlischen / […] und verstehe die Freiheit / aufzubrechen,

wohin er will“, schreibt Hölderlin in seinem Gedicht Lebenslauf.

Uli Stephan alias Kwazz nimmt

diese Aufforderung an und versetzt Hölderlin und Hegel unerschrocken in seiner Textcollage in

phantastisch-futuristische Science-Fiction Welten, wobei Hegel kurzerhand zu Captain Hegele

wird und seinen Tübinger Studienfreund Hölderlin auf dessen innerer Reise in einer Art

Raumschiff begleitet.

Kwazz nimmt die literarisch-poetischen Impulse von Rolf Dieter Brinkmann bis W. S. Burroughs

oder Alan Ginsberg auf und verwandelt sie in seinem Text in einen ins 21. Jahrhundert geholten

und mit Samples, Textschnipseln und Remixes gespickten semantischen Flow. Was liegt also

näher, als diese Texte mit analog gestalteten Collagen von Vreni Krieger alias Mollyrokk und

Soundtrack von Cristoforo Marrazzo alias Xoforo zu einer filmischen Metamorphose zu

verschmelzen.

Im StadtPalais in Stuttgart wird dieses multimediale künstlerische Experiment am 22. Oktober

in einem abendfüllenden Event mit Food & Drinks, Musik und Reflexion zu erleben sein.

Beginn der Veranstaltung ist bereits ab 18:30 Uhr auf der Treppe an der Ost-Seite des

Stadtpalais. Mit musikalisch gestaltetem Hintergrund, Bewirtung und einer Begrüßung durch

Prof. Klaus Ripper bildet der Sonnenuntergang die perfekte Einstimmung auf den Abend.

Um 19:30 wird Open Air am Ausgang der Westseite des Palais in Richtung Brücke das Hörspiel

„IM PHLOOM“ zu erleben sein. Dieser gesampelte und gemixte Text, der sich jeglicher rein

rationalen Reflexion und Interpretation versperrt und in seiner spielerischen, assoziativen

Freiheit als lautmusikalische Verkettung eher empfindend als verstehend nachvollzogen

werden kann, ist gewissermaßen der Einstieg in Teil 3 der Reise.

Im bestuhlten Foyer wird das ca. einstündige „Om In Hölderlin Experiment” aufgeführt. Ganz

unverstaubt und sich über die historisch getreue Darstellung hinwegsetzend, überbrückt die

Story den Abstand von 250 Jahren und schafft einen direkten Zugang zu den Personen. Surreal

und voll flirrender Assoziationen erscheint ein lebendiges Bild von Hölderlin, seiner Geliebten

Diotima und Hegel, dem Freund aus der Studenten-WG.

Traumwandlerisch bewegt sich die filmische Erzählung zwischen Vergangenheit und

Gegenwart, Realität und Imagination. Hölderlins Erfahrung einer inneren Reise beschreibt den

Weg eines jungen Poeten, mit dem Wunsch der Welt etwas Menschlichkeit und Zauber

hinzuzufügen.

Im Raum werden die Collagen zum Hölderlin-Experiment von Mollyrokk zu sehen sein und im

Anschluss an die Präsentation werden Autor und künstlerisches Team des

Hölderlin-Experiments für Fragen und Diskussionen zur Verfügung stehen.

Das Ende der Veranstaltung ist für ca. 23 Uhr vorgesehen.