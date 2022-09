Das egoFM fest Stuttgart 2022

Erstmals feiern wir in diesem Jahr auch in Stuttgart mit allen egoFM Hörern*innen, Freunden*innen und Musikentdeckern*innen zusammen das, was alle verbindet: großartige Musik fernab vom Mainstream.

Am Samstag, den 22. Oktober 2022, bringen wir nun endlich auch in Stuttgart die Wagenhallen zum Beben.

Auf verschiedenen Floors treten viele bekannte egoFM Bands und auch einige neue Musikentdecker-Bands auf. Zusammen mit allen Freunden*innen von feinster Musik fernab des Mainstreams wollen wir unter dem Motto „schöne neue Radiowelt“ in den Wagenhallen feiern. Das geht am besten mit ausgewähltem egoFM Live-Sound. Die Vorfreude steigt, zum ersten Mal so Stuttgart zum Tanzen, Trinken, Turteln und Toben zu bringen.

Und, um für das gewisse Extra zu sorgen, kommen ein paar Überraschungen und Specials im neuen egoFM Gewand daher!

Das Line Up zum egoFM fest Stuttgart 2022:

Wet Leg

Frittenbude

Lola Marsh

Kid Simius

ÄTNA

Mola

Zimmer90

0711 Radioshow

Feiert zusammen mit egoFM und stoßt an, auf euch und all die gute Musik, die verbindet!