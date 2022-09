AUTPUT – Joris Voorn, Marek Hemmann (live), Daria Kolosova, Marius Lehnert, Saschko, Advanced Output (Visuals)

Im Juni 2019 feierte die Warehouse-Rave-Eventreihe AUTPUT Premiere: in den damals nagelneu renovierten Wagenhallen wurde ein sensationelles Fest gefeiert, das direkt ausverkauft war.

Die Stuttgarter Schwergewichte Club Kowalski und Discotronic Collective wollten eine regelmäßige Veranstaltungsreihe etablieren – und dann kam die Pandemie. Nun, nach mehr als drei Jahren kann endlich daran angeknüpft werden, ein weiterer Kurztrip in den Industrie-Dschungel des Inneren Nordbahnhofs unternommen werden.

Dass für einen exklusiven Warehouse-Rave, der richtig knallt, internationale Headliner nicht fehlen dürfen, ist klar: somit schreitet das holländische Aushängeschild der elektronischen Musikszene, JORIS VOORN, mit Meilenstiefeln voran. Jahrzehnte schon prägt der Amsterdamer aber nicht nur die heimische Szene, sondern hat mit seinem treibenden, melodiösen Sound zwischen House und Techno Millionen von Fans weltweit um sich geschart.

Im Gegensatz dazu ist der zweite internationale Headliner ein aufstrebender Star: DARIA KOLOSOVA hat es in kürzester Zeit aus der Ukraine auf die größten Tanzflächen des Globus geschafft. Dabei überzeugt sie mit ihrem ganz eigenen Sound, der so dermaßen kickt, dass es für das AUTPUT-Closing wie geschaffen ist. Man braucht ja eigentlich auch keine Worte mehr verlieren, wenn man weiß, dass Daria am nächsten Tag ebenfalls das Berghain-Closing spielen wird. Wozu also nach Berlin, wenn man das auch in Stuttgart erleben kann?

MAREK HEMMANN ist das letzte Puzzleteil in der AUTPUT002-Headliner-Story. Auch er verfügt über seinen unverwechselbaren Sound, der mal lieblich, mal treibend, aber immer wunderbar melodiös-verzaubernd daher kommt: wo Marek Hemmann drauf steht, da ist Liebe drin! Diese wird er mit seinem Liveact zum ersten Mal in die rohen Wagenhallen bringen, sodass all eure Herzen aufgehen mögen.

Dass natürlich auch die beiden Aushängeschilder der Verantwortlichen für dieses Off-Event nicht fehlen dürfen, ist eh klar. Wie bei der ersten Ausgabe 2019 tun sich MARIUS LEHNERT und SASCHKO zusammen und spielen eines ihrer sehr seltenen back2back-Sets. Genauso selten sind übrigens die Live Visuals von Frischvergiftung und A Free Mind, allesamt mit die erfolgreichsten VJs aus Baden-Württemberg, die erst kürzlich auf dem Sea You Festival und dem Dukeland Festival in dieser Kombination als ADVANCED OUTPUT ihr Können unter Beweis gestellt haben. Nur das ganz Besondere also für eine besondere Nacht voller Magie – einklinken, abschalten, glücklich sein!