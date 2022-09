Dia de Los Muertos 2022

Am Vorabend von Allerheiligen öffnen sich jedes Jahr die Grenzen zum Reich der Toten.

Die Verstorbenen kehren zurück in die Welt, um mit den Lebenden ausgelassen zu feiern. Der Dia de los Muertos ist ein kulturell einzigartiges Fest zu Ehren der Toten, so farbenfroh, laut und wild wie Mexiko und das Leben selbst. Seit 11 Jahren steigen diese besonderen Feierlichkeiten auf besonders unvergessliche Weise auch in Stuttgart, organisert von Karla und Thorsten, den Machern des Dia de los Muertos Festivals. Das Programm sieht in diesem Jahr so aus: Eine unvergleichliche Bühnenshow mit Burlesque Tanz von Violetta Poison, Livemusik mit den Mariachipunkern der Los Skeleteros, Latino Sounds zum abzappeln mit DJ Juan Francisco, ergänzt von einem Kostümwettbewerb und der traditionellen Ofrenda, einem bunten Altar, an dem alle Gäste persönliche Gegenstände zur Erinnerung an ihre verstorbenen Weggefährten niederlegen können. Zum ersten mal wird es auch ein kinder- und familienfreundliches Tagesprogramm geben mit Comedy und Jonglage vom Traviecircus Duo, Kinderschminken und vielem mehr. Für das leibliche Wohl ist mit Tacos und Churros aus dem Foodtruck und leckeren mexikanischen Drinks ebenfalls gesorgt.