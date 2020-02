Weiterbildung – eine Investition in die Zukunft

Wegweiser durch die Angebotsvielfalt

LUDWIGSBURG. Die Agentur für Arbeit Ludwigsburg informiert am Dienstag, 18. Februar 2020, von 9:00 – 11:00 Uhr über die verschiedenen Möglichkeiten der beruflichen Weiterbildung und deren Finanzierungsmöglichkeiten. Diese Veranstaltung aus der Reihe »BiZ & Donna« richtet sich an alle interessierten Frauen und Männer.

In der heutigen Zeit gehören Flexibilität, Schnelligkeit und die Bereitschaft, immer auf dem Laufenden zu sein, zum notwendigen Berufsalltag. Die Anforderungen an die Beschäftigten sind hoch und werden mit Blick auf die »Digitalisierung 4.0« weiterwachsen. Daher muss das Fachwissen immer wieder angepasst und erweitert werden. Das Stichwort lautet »Lebenslanges Lernen« und ein Weg dafür ist die Weiterbildung. Doch wie findet man im Dschungel der Möglichkeiten die richtigen Angebote? Wo finden sich Informationen, die einen weiterbringen und welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es? Die Referentinnen Daniela König, Regionalbüro für berufliche Fortbildung, und Karin Lindenberger, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, informieren und stehen interessierten Frauen für Fragen zur Verfügung.

Die Teilnahme am Vortrag ist kostenfrei, eine Anmeldung ist unter ludwigsburg.bca@arbeitsagentur.de notwendig.

Veranstaltungsdaten

Dienstag, 18. Februar 2020, 9:00 – 11:00 Uhr, Agentur für Arbeit Ludwigsburg, Eingang B, 1. OG, Raum 119, Stuttgarter Str. 53, 71638 Ludwigsburg