Weiterbildungsberatung

Die Stadtbücherei bietet in Kooperation mit der VHS Metzingen-Ermstal die Gelegenheit, sich umfassend zu Weiterbildungsfragen beraten zu lassen. Die Bildungsberatung ist trägerübergreifend, professionell und kostenlos. Die Bildungsberater und –Beraterinnen informieren jeweils von 17 bis 18 Uhr über Themen wie Weiterbildung, Fördermöglichkeiten, Berufs- und Studienwahl, persönliche Bildung, Wiedereinstieg in den Beruf, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Bildungsangebote verschiedener Träger, Schulabschlüsse und alles, was mit Bildung zu tun hat. Bei Interesse an einer persönlichen Beratung wird um Anmeldung spätestens zwei Tage vor der Veranstaltung bei der Volkshochschule Metzingen-Ermstal 07123 92 930 gebeten. Gerne kann bei der VHS auch ein individueller Beratungstermin für einen anderen Tag vereinbart werden.