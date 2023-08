Welche Pflanzen sind in Lippenstift, Labello und Co?

Was verspricht die Werbung nicht alles, was in Lippenstiften enthalten ist – Aloe vera, Lavendel, Mandelöl … Sind diese Stoffe wirklich enthalten? Wie kann man das als Laie überprüfen? Darum wird es bei dieser Führung der HOhenheimer Gärten gehen, sowie um die Frage, welche Pflanzen sich in pflegenden und farbigen Lippenstiften verstecken. Oder wissen Sie, wie der Samen vom Rizinus, die Früchte des Jojobastrauchs oder die Blüte der Vanille aussehen? Mit diesen und weiteren Pflanzenarten können sich Interessierte beschäftigen und betrachten, welche Bestandteile für die Lippenstifte genutzt werden. Anschließend haben alle, die am Workshop teilnehmen, die Möglichkeit, ihre eigenen, natürlichen Pflegestifte herzustellen.

Sonntag, 3.9.2023, 14:00-15:30 Uhr, gefolgt von einem Workshop 16-17:30 Uhr

Eingang beim Sammlungsgewächshaus, Erna-Hruschka-Weg 2, 70599 Stuttgart

Anmeldung an botanik-fuehrungen@posteo.de

Führung 7€, ermäßigt 3€; Teilnahme am Workshop nur möglich in Verbindung mit der Teilnahme an der Führung. Bei Buchung des Workshops zzgl. 8€, ermäßigt 4€.