Welcome Service Region Stuttgart on Tour

Die Regionale Wirtschaftsförderung bietet eine Sprechstunde für ausländische Fachkräfte, Studierende und Unternehmen in der Stadt und im Landkreis Esslingen an.

Der Welcome Service Region Stuttgart (WSRS) der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH bietet eine regelmäßige Sprechstunde in der Stadt und im Landkreis Esslingen an. Das kostenlose Informationsangebot richtet sich an internationale Fachkräfte, ihre Familienangehörigen und Studierende, die in der Stadt und im Landkreis Esslingen leben und arbeiten wollen bzw. kürzlich in den Landkreis gezogen sind und Unterstützung brauchen. Die Sprechstunde ist ebenfalls für Unternehmen geöffnet: Kleine und mittelständische Unternehmen, die ausländische Fachkräfte beschäftigen (wollen), können sich zu den Themen Onboarding und Integration sowie z.B. bei Fragen zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz, zur Arbeitserlaubnis oder zu Behördenprozessen beraten lassen.

Die Berater:innen des WSRS bieten Gespräche auf Russisch, Arabisch, Deutsch, Englisch und Armenisch an: Sie geben Erstinformationen zu sämtlichen Fragen rund um das Ankommen, Leben und Arbeiten im Landkreis Esslingen und verweisen je nach Anliegen an spezielle Einrichtungen wie die Agentur für Arbeit, Anerkennungsstellen oder auch an die Kammern.

Die kostenlose Beratung findet bei der Stadt Esslingen am Neckar, im Amt für Soziales, Integration und Sport statt.

Eine Anmeldung per Mail oder per Telefon ist unter naira.shakhsuvaryan@region-stuttgart.de, +49 172 482 61 92 erforderlich.

Welcome Region Stuttgart