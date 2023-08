Vom Fernsehen direkt in unseren Club: Freut euch auf Welcome To Future, die jüngste Band, die jemals bei uns auf der Bühne stand.

"Welcome To Future" – das sind vier junge und entschlossene Musiker aus Heilbronn, die ihre Anfänge auf den Fridays for Future Demos hatten. Seitdem sind sie zu einer aufstrebenden Gruppe herangewachsen, die mit ihrer Mixtur aus Punk und Grunge nicht nur eigene Shows rockt, sondern auch weiterhin für eine bessere Welt kämpft. In ihren Songs setzen sie sich leidenschaftlich für Klimagerechtigkeit ein und möchten ein starkes Statement für eine vielfältige und tolerantere Gesellschaft setzen. Für sie ist es selbstverständlich, dass jeder Mensch genau richtig ist, wie er ist - unabhängig von Glauben, Liebe oder Herkunft! ❤️🧡💛💚💙💜

Doch das ist noch nicht alles! "Welcome To Future" haben auch bei der Fernsehsendung "The Voice Kids" mit ihrem Talent das Publikum begeistert und es bis ins Halbfinale geschafft. Nun kannst du WTF live und hautnah erleben, wenn sie am 22. September, genau ein Jahr nach ihrem ersten Gig, in der Maschinenfabrik ihre Musik zum Besten geben. Erlebe die Energie und die Botschaften, die in jeder Note und jedem Song der Band mitschwingen!