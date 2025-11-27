Welcome to Sodom – Dein Smartphone ist schon hier

Packender Dokumentarfilm über Europas größte Elektroschrott-Müllhalde in Afrika und die Menschen, die am Rand der digitalen Revolution leben.

Der Dokumentarfilm „Welcome to Sodom“ öffnet den Blick auf Europas größte Müllhalde – mitten in Afrika. Im Zentrum stehen nicht die Strukturen des illegalen Elektroschrotthandels, sondern die Lebensgeschichten der Menschen, die dort leben und arbeiten. Er zeigt die Verlierer der digitalen Revolution, jene, die am untersten Ende der globalen Wertschöpfungskette stehen. Die Deponie von Agbogbloshie ist höchstwahrscheinlich auch die letzte Station für Tablets, Smartphones und Computer, die wir morgen neu erwerben – ein bedrückender und gleichzeitig eindringlicher Spiegel unserer Konsumgesellschaft.