Wenn Klubbingman von der bekannten Welcome to the Club Radio Show und Talla 2XLC vom legendären Techno Club aufeinandertreffen, passiert genau das, worauf alle gewartet haben.

Pure Eskalation, One unforgettable night, die Atmosphäre? Elektrisch.

Die Crowd? Voller Leidenschaft. Die Nacht? Unvergesslich.

Freut euch auf eine Nacht voller Trance, Handz up, Classics & modernen Sounds, verteilt auf 2 Floors mit ausgewählten Top DJs, die wissen, wie man die Crowd trägt.

Das ist nicht einfach nur eine Party. Das ist ein Clash der Ikonen. Ein Journey durch Jahrzehnte elektronischer Musik.