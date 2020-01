WELCOME TO THE PLEASUREDOME, die absolut unschwäbische Band rund um den Comedian Dominik „Dodokay“ Kuhn, bringt mit großer Besetzung all jene Perlen auf die Bühne, die den Sound der 80er nachhaltig geprägt haben. Mega-Hits von Madonna, Michael Jackson, TearsFor Fears, Frankie Goes To Hollywood, Depeche Mode, Grace Jones, Lisa Stansfield, Dead Or Alive und vielen anderen Großen der 80er werden hier mit viel Aufwand originalgetreu und detailreich, aber nicht ohne Augenzwinkern zum Besten gegeben. Näher dran geht’s nicht – wer den Flashback in die Zeit sucht, in der die musikalische Zukunft begann, der darf die Show von WELCOME TO THE PLEASUREDOME nicht verpassen!